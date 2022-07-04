بمناسبة اليوم العالمي للأكياس الخالية من البلاستيك، أطلقت الهيئة العامة للبيئة مجددا حملتها التوعوية «كويت خالية من البلاستيك» للتشجيع على اتباع ثقافة استهلاكية صديقة للبيئة عبر توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.



وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم أن الهيئة حريصة على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية مما دفعها إلى إطلاق حملة توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وذلك لرفع الوعي البيئي والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.



وعن خصائص الأكياس، قالت الإبراهيم إنها لا تحتوي على أي مواد بلاستيكية وتتميز بالقوة إذ يتحمل الكيس الواحد 10 كيلوغرامات ويذوب في الماء كليا، كما أنها غير سامة وليس لها أي ضرر على الكائنات الحية أو الماء أو التربة.



وأضافت: تتقدم الهيئة العامة للبيئة بدعوة جميع الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة ومصنوعة من المواد القابلة للتحلل والغير سامة، مبينة أن معظم الاكياس البلاستيكية المستعملة حاليا أحادية الاستعمال أي تستخدم لمرة واحدة فقط حيث تمثل مخلفاتها عبئا كبيرا على البيئة لأنها غير قابلة للتحلل، محذرة من عواقبها السلبية على صحة الإنسان، مشيرة الى استمرار الهيئة في تنظيم الحملات التوعوية بقصد إعداد جيل واع بيئيا.