بشرى شعبان



أقامت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة حفل تكريم لمدير عام الهيئة أحمد الموسى الذي تقدم باستقالته في نهاية مدة خدمته الأولى كمدير عام للهيئة، وقبول الاستقالة من الجهات المختصة، وقد أقيم الحفل في مسرح الهيئة وحضره نواب المدير العام ومديرو الإدارات وعدد كبير من موظفي الهيئة.



وألقى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة عبدالله المطيري كلمة تقدم فيها بأسمى آيات الشكر والثناء على جهود أحمد الموسى تقديرا لمسيرته في خدمة الهيئة، وما تم تحقيقه من إنجازات مشهودة خلال فترة توليه منصب المدير العام، والتي كان من أبرزها النقلة النوعية في تقديم خدمات الهيئة بصورة إلكترونية دعما لتوجهات الدولة في إرساء الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات. وأشاد مجلس النقابة بحجم التعاون والتجاوب مع أحمد الموسى خلال مدة خدمته، وبما أبداه من حرص دائم نحو تحقيق المساواة والعدالة وإرساء دعائم القانون بين جميع الموظفين، متمنين له دوام التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وفي نهاية الحفل قام أعضاء النقابة بتقديم درع تكريمية تعبيرا عن التقدير العميق منهم تجاهه.



بدوره، توجه المحتفى به أحمد الموسى بكلمة شكر فيها النقابة وجميع العاملين في الهيئة، مشيدا بجهود كل العاملين حتى حققت الهيئة نقلة نوعية في ميكنة جميع خدماتها والتي لابد من توجيه الشكر لكل من وضع اللبنة الأولى لذلك، ومنهم الوزيرة السابقة هند الصبيح والوزيرة السابقة مريم العقيل، وغيرهما من وزراء وقياديين.



وتوجه الموسى في كلمة اتصفت بالوجدانية إلى العاملين في الهيئة بمختلف المسميات الوظيفية، من نواب للمدير العام والمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين، متمنيا لهم الاستمرار في العمل بنفس روح الفريق الواحد والهمة والمثابرة على نفس نهج العمل لخدمة الكويت وأهلها.



وختم بالتأكيد على أنه عمل جاهدا على تطبيق القوانين واللوائح في أي قرار، لاسيما ما يتعلق بشؤون الموظفين، متمنيا أن يسامحه أي موظف شعر أنه تعرض لظلم ما خلال فترة وجوده في مسؤوليته، مشيرا إلى أن جميع العاملين اخوة له والقوانين هي التي تحكم أي قرار.



وختم بكلمة «شكرا لكم جميعا.. أنتم كفيتم ووفيتم».