بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش خلال اجتماعه اليوم عددا من المقترحات الخاصة بتنظيم سوق العمل، مضيفا أنه ضمن المقترحات المعدة للاعتماد من المجلس فتح باب استقدام العمالة من الخارج لجميع الشركات والمؤسسات المصنفة ضمن الفئة الأولى في تقدير الاحتياج بشكل كامل، وذلك ضمن شروط محددة منها عدم السماح بتحويل هذه العمالة إلا بعد مرور 3 سنوات، وأن يكون التحويل على ذات نشاط الشركة المستقدمة للعامل.



وذكر المصدر أن الهدف من هذا الإجراء منع استغلال بعض الشركات لميزة الاستقدام الكامل من الخارج بجلب عمالة وافدة ليست بحاجة فعلية إليها، وتركها للتحويل إلى أنشطة وقطاعات أخرى مكتظة مما يترتب عليه زيادة العمالة الهامشية في السوق وبالتالي استمرار خلل التركيبة السكانية.



وأوضح المصدر أن المجلس سيناقش أيضا مقترحا بتوحيد الإجراءات والضوابط الخاصة ببعض الأنشطة والمهن الفنية لتكون واحدة داخل جميع إدارات العمل الموجودة في المحافظات الست، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساواة بين الشركات وتجنب أي مزاجية بهذا الصدد.



الأنشطة المصنفة ضمن الفئة الأولى:



تشمل الفئة الأولى القطاعات المستثناة من النسب المحددة سابقا وتضم 21 نشاطا وهي:



1 - الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%.



2 - المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.



3 - المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية المنزلية (مهن فنية متخصصة).



4 - البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.



5 - الجامعات والكليات الأهلية.



6 - المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية (الهيئة التدريسية).



7 - دور الحضانة (مهن فنية).



8 - الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.



9 - المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.



10 - شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.



11 - المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية (مهن فنية متخصصة).



12 - مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية.



13 - الزراعة والصيد والرعي.



14 - دور الصحافة والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية والإلكترونية غير الإعلانية.



15 - وكلاء السيارات المعتمدون.



16 - البصريات (مهن فنية متخصصة).



17 - شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.



18 - تدريب الطيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية).



19- المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.



20 - اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدما.



21 - قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي وفق القرار الإداري 1023 لسنة 2016.