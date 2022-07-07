باتت أُنس جابر، التي احتلت مؤخرا وصافة التصنيف العالمي كأول عربية تبلغ هذا المركز، أولى العرب سيدات ورجالا تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى، بفوزها على التشيكية بوزكوفا 3-6،6-1 و6-1 في ساعة و47 دقيقة في ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، وتأمل أنس بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية في سعيها إلى اللقب الغالي عندما تلاقي اليوم «صديقتها» الألمانية تاتيانا ماريا العائدة من الإنجاب للمرة الثانية.



كما باتت أنس أول أفريقية تبلغ نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى بعد الجنوب أفريقية أماندا كوتزر في العام 1997.



وفي المجمل، فإن جابر هي رابع لاعبة أفريقية تصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كبرى بعد اللاعبات الجنوب أفريقيات أنيت دو بلوي (رولان غاروس 1968)، إيفون فيرماك (ويمبلدون 1983)، وكوتزر (أستراليا المفتوحة 1996 و1997، ورولان غاروس 1997).



وقالت اللاعبة البالغة 27 عاما بعد الفوز على بوزكوفا: «أنا سعيدة للغاية، خصوصا لأنه حدث على هذا الملعب الذي أحبه»، مضيفة كنت أعلم أنها ستجعلني أعمل من أجل كل نقطة، ويسعدني أنني استيقظت في المجموعة الثانية ومن ثم لعبت بشكل جيد للغاية في الثالثة.



وحققت جابر هذا الموسم 35 فوزا، ووحدها المصنفة أولى عالميا الپولندية إيغا شفيونتيك التي أقصيت من الدور الثالث، حققت عددا أكبر من الانتصارات (44).



وستواجه جابر التي كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة عام 2020، صديقتها ماريا، للتنافس على بطاقة النهائي، وتمني النفس في بلوغ المباراة النهائية وتتويج مسارها الرائع باللقب الكبير الغالي، وقالت: «إنجازي للعرب وأفريقيا يعني الكثير بالنسبة لي، كنت أمني النفس منذ البداية في البقاء أطول فترة ممكنة في المنافسة، توقفت مسيرتي بعض المرات في ربع النهائي وأنا سعيدة بتخطي هذا الحاجز».



وعن مواجهة ماريا، قالت: «ستكون مباراتنا حافلة بالكرات القصيرة الساقطة سأتوقع ذلك لكنني سألعب مباراتي، أعرف أنه بإمكاني أن أكون قتالية أو أن ألعب كــرات ساقطـــــة قصيرة، بإمكاني تغيير إيقاع اللعب».



وفي منافسات الرجال، بلغ الصربي حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش نصف النهائي الحادي عشر له في بطولة ويمبلدون، بانتصار ملحمي مثير على منافسه الإيطالي يانيك سينر بعدما كان متأخرا بمجموعتين، وفاز ديوكوفيتش بنتيجة 5-7،2-6،6-3،6-2، و6-2، ليضرب موعدا مع البريطاني كاميرون نوري الذي بلغ أول نصف نهائي «غراند سلام» في مسيرته بفوزه على البلجيكي دافيد غوفين 3-6،7-5،2-6،6-3، و7-5، لخطف إحدى بطاقات المباراة النهائية المرتقبة الأحد.