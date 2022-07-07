أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد رسميا مع المدرب كريستوف غالتييه، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



وبات غالتييه (55 عاما) الذي تخلى عن تدريب نيس في نهاية يونيو بعد أن قاد ليل الى لقب الدوري في 2021، سابع مدرب في نادي العاصمة بعد انتقال ملكيته إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي وإقالة مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو وتعيين المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس بدلا منه.



وقدم سان جرمان مدربه الجديد في مؤتمر صحافي وأكد «قدرتي على رفع التحدي، مع هدف واضح ومطلق وأولوية، وهو دوري أبطال أوروبا»، مضيفا: أقيس بدقة المسؤولية المعطاة لي، لضمان أن يخوض باريس سان جرمان موسما رائعا، لقد أعددت لذلك، إذا قبلت هذه المسؤوليات، فذلك لأنني قادر على ذلك.



ويمثل غالتييه للنادي الباريسي رمزا لنهج جديد، أقل «لمعانا» من أسلافه، علما أن مدرب نيس السابق يملك بين يديه مجموعة كبيرة من النجوم.

وعندما سئل عن الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل البرازيلي نيمار (30 عاما) الذي تعاقد مع سان جرمان في عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قال: «بالطبع أود أن يبقى نيمار، لانه عندما تملك لاعبين من العيار العالمي من الأفضل أن يكونوا في صفك بدلا من مواجهتك».

ونبه غالتييه انه لن يتردد في وضع لاعبين لا ينصاعون للأوامر جانبا، مؤكدا «أنا مصمم أن أعمل على أن يكون الفريق متحدا ومتطلبا ومصمما ليخوض أفضل موسم، في حال خرج لاعبون عن هذا الإطار فسيتم إهمالهم»، محذرا «لا يوجد أي لاعب فوق الفريق وموقعه».

وعن علاقته بالمدير الرياضي كامبوس الذي سبق له أن تعاون معه عندما كان يشرف على تدريب ليل، قال: «عملت معه لفترة 3 أعوام وعلاقتنا لم تنقطع. يدرك ماذا انتظر من هذا الفريق، وكامبوس يقوم بالتعاقدات لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب من دون موافقتي».



وعن كونه يتحدر من مرسيليا غريم سان جرمان، قال: «ولدت في مرسيليا وهذا واقع. لكن نريد أن نفوز بأكبر الألقاب وتدريب أفضل اللاعبين. لا يوجد مكان أفضل من باريس لفعل ذلك. لقد وضعت جانبا جذوري من مدينة مرسيليا».

وكان سان جرمان أكد انتهاء فترة بوكيتينو في بيان جاء فيه «يؤكد باريس سان جرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو، يود النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل».