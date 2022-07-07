شارك رياضيون من الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) في ألعاب أندية الباناثلون الجامعية PCU في دورتها الثالثة والعشرين ببلجيكا، حيث كانت بعثة الجامعة الأمريكية في الكويت هي الوحيدة التي تضم رياضيين من العالم العربي، وقد تكونت البعثة من 32 عضوا من الطلبة والموظفين والمدربين، وشاركت 4 فرق من الجامعة في رياضة كرة القدم للرجال وكرة قدم الصالات للرجال وفريق كرة الطائرة للسيدات، وفريق كرة الطائرة للرجال.



وامتدت البطولة لمدة 3 أيام، بدأت بحفل الافتتاح، وترحيب خاص من رئيس لجنة ألعاب الباناثلون الجامعية بيتر فيربوفن ببعثة الجامعة الأمريكية بالكويت، كما تخلل التجربة المميزة مجموعة من الألعاب والاجتماعات مع أعضاء «الباناثلون» ورؤساء البعثة.



وأعرب رئيس بعثة الجامعة الأمريكية بالكويت والمنسق الرياضي الأول في مكتب الحياة الطلابية بالجامعة محمد الصالح، عن امتنانه لما قدمته الجامعة من دعم للرياضيين ومنحهم الفرصة للتنافس عالميا، وقال: لقد نجحت هذه الرحلة الرياضية على مختلف الأصعدة، ونتقدم بالشكر للجامعة الأمريكية لإتاحة فرصة التنافس على مستوى دولي ساهم في مساعدة الرياضيين لخوض تجارب جديدة، ونثمن أيضا النتائج الإيجابية التي لمسناها خلال الرحلة ونتطلع إلى مزيد من الرحلات الرياضية في المستقبل.



وأعربت عميدة الشؤون الطلابية بالجامعة الأمريكية بالكويت هالة العبدالرزاق عن فخرها بالرياضيين، مؤكدة: نحن نفخر بالمستوى الرياضي الذي وصلنا له في الجامعة الأمريكية وسنواصل دعم الرياضيين فيها كي يستثمروا وقتهم خلال الدراسة الجامعية، كما نرجو أن يكون الحظ حليفهم دائما.