يخوض برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم جولة في الولايات المتحدة هذا الشهر يلاقي خلالها إنتر ميامي الأميركي، ومواطنه ريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأميركي، قبل العودة إلى إسبانيا لمواجهة بوماس في كأس خوان غامبر.



وقد أعلن برشلونة أمس، أنه سيلاقي بوماس المكسيكي بدلا من روما الإيطالي في أغسطس المقبل على لقب كأس جوان غامبر الودية المخصصة، لتقديم الفريق لمشجعيه في كامب نو قبل انطلاق الموسم.



وكان مقررا أن يلتقي برشلونة مع روما في السادس من أغسطس على ملعب النادي الكاتالوني الذي بات يحمل اسم «سبوتيفاي كامب نو»، في نسخة كانت ستجمع أيضا بين فريقيهما للسيدات، لكن فريق العاصمة الإيطالية أعلن تراجعه عن خوض المواجهتين.



وسيحل فريق مونبلييه الفرنسي مكان روما في مواجهة سيدات برشلونة اللواتي خسرن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليون الفرنسي 1-3.



وتقام المباراة على ملعب «يوهان كرويف»، مركز تدريبات «البلاوغرانا» في 23 أغسطس.