هنأ الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي العداءة والبطلة المصرية بسنت حميدة بعد تتويجها بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران في الجزائر.



وبعث صلاح رسالة للاعبة عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، قال فيها: «نحن فخورون بك استمري في تحطيم الأرقام القياسية»، وردت عليه اللاعبة بالقول: «لا يمكن أن تتخيل كم أنا متحمسة بسبب هذا الدعم، أنت قدوة لجميع اللاعبين بمصر، شكرا مو صلاح».



ونشرت اللاعبة هذه الرسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، وكتبت عليها تعليق «من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم، شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله».