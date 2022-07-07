أعلنت رابطة لاعبات الغولف المحترفات أمس عن إلغاء بطولة شنغهاي للعام الثالث تواليا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين. وكان من المقرر إقامة البطولة بين 13 و16 أكتوبر.



وألغيت البطولة العام الماضي وكذلك في 2020 بسبب المخاوف الصحية وقيود السفر في خضم الجائحة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية أمس إن بر الصين الرئيسي سجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 141 إصابة مصحوبة بأعراض و286 بلا أعراض.



وفازت الأميركية دانييل كانغ بالنسخة الأولى لبطولة شنغهاي في 2018 ودافعت بنجاح عن اللقب في العام التالي.