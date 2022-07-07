وصل جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنجليزي ستيفن بيرخفين الى امستردام تمهيدا للخضوع للفحص الطبي الروتيني والانتقال الى صفوف اياكس أمستردام الهولندي، كما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أمس.



وأشارت الصحف الى ان اياكس سيدفع مبلغا مقداره 28 مليون جنيه استرليني (33.6 مليون دولار) الى الفريق اللندني الشمالي للحصول على خدمات اللاعب البالغ 24 عاما في عقد يمتد 5 سنوات.



ولد بيرخفين في امستردام بالذات وانضم الى أكاديمية النادي حتى عمر الثالثة عشرة عندما انتقل الى الغريم التقليدي ايندهوفن، حيث لفت الأنظار في صفوف الأخير، قبل ان ينضم الى توتنهام في يناير عام 2020 مقابل 27 مليون جنيه.



لم يتمكن بيرخفين من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام وقال في تصاريح صحافية قبل فترة «لا ألعب كثيرا، قد يكون أياكس خيارا بالنسبة الي وبالتالي العودة الى هولندا، فكأس العالم مقبلة».



وقد يمهد انتقال بيرخفين الى اياكس إمكانية تخلي الأخير عن جناحه البرازيلي انتوني التي تسعى أندية أوروبية عدة للحصول على خدماته على رأسها مان يونايتد الإنجليزي.