أعلن مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس أنه قرر من الآن وصاعدا الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، آملا المشاركة في صفوف الأخير في مونديال قطر لاحقا هذا العام.



ولد وليامس في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي الى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.



وقال وليامس (28 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي: «أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود الى جذوري، فأفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي»، مضيفا أريد رد جزء صغير من الأشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن، هناك تحد جديد يبدأ من الآن وصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله، أنا احد أفراد النجوم السوداء (لقب منتخب غانا)».



ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.