أسامة دياب



في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية العميقة بين الهند والكويت في المجالات المختلفة ودعم التعاون المشترك، وصلت الفرقاطة الهندية INS TEG إلى ميناء الشويخ أمس للقيام بدورها التشغيلي.

وكان في استقبال الفرقاطة كبار المسؤولين في القوة البحرية الكويتية وسلطات الموانئ والسفارة الهندية ومسؤولين من وزارة الدفاع، وتستمر الزيارة حتى 21 الجاري.

وكانت الفرقاطة الهندية INS TEG قد شاركت على نطاق واسع في العديد من عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، وتوفير الأمن البحري في بحار الدول الشركاء للهند والتمارين مع القوات البحرية الإقليمية الأخرى.