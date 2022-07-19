إصدار أذونات بناء قسائم «خيطان الجنوبي» وضواحٍ في «المطلاع» عبر «سهل»



عاطف رمضان



كشفت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء» أن مكونات مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية تتمثل في وجود مساجد ومجموعة محلات وفرع غاز وسوق مركزي فرعي ومركز صحي عام وحديقة عامة ومحطة وقود ومواقع لفرع بنك ومحطة كهرباء بالإضافة إلى مواقع مخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المواطنين المخصص لهم في مشروع خيطان الجنوبي ومشروع مدينة المطلاع للضواحي (N5-N6-N7-N12) عليهم التقدم على طلب تسلم شهادات أذونات البناء من خلال تطبيق سهل الحكومي، وذلك قبل 31 الجاري لاستمرارية صرف بدل الإيجار.



وفي خدمة أخرى عبر التطبيق، قالت همايل الياقوت من إدارة العلاقات العـامـــة والإعـــلام فـــي «السكنية» إن طلب شهادة من يهمه الأمر من خلال تطبيق «سهل» يتم خلال خطوات تتمثل في الدخول على الرعاية السكنية ثم خدمات التوزيع والتوثيق إصدار أوامر البناء وأخيرا رفع المستندات المطلوبة.