بشرى شعبان



أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة متمثلة في إدارة العلاقات العامة حملة توعوية بعدة لغات لتوعية العمالة وأصحاب الأعمال بضرورة التزامهم بقرار حظر العمل من الساعة 11 صباحا



إلى 4 عصرا، ومن أول يونيو الى نهاية أغسطس.



وعلل مصدر في الهيئة إطلاق هذه الحملة التوعوية التي بدأت من أول يونيو بأن مسؤولي القوى العاملة ارتأوا تكثيف عملية التوعية عبر مواقع الهيئة الإلكترونية خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تصل درجات الحرارة إلى القصوى، الأمر الذي يهدد سلامة العمالة.



وتمنى المصدر على أصحاب الأعمال الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة حفاظا على سلامة عمالتهم ولكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مؤكدا أن حظر العمل لا يعني تخفيف الساعات المحددة للعمل، بل يمكن الاستعاضة عن ساعات الظهيرة بالعمل ليلا أو خلال ساعات الصباح الباكر.



وأشار إلى أن عقوبة مخالفة هذا القرار تتدرج من إنذار بالمخالفة إلى مخالفة مالية 100 دينار وتتضاعف إلى إقفال ملف وتصل العقوبة في حالات التكرار إلى 200 دينار عن كل عامل مخالف.