عاطف رمضان



أعلنت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن استقبال البنك لجميع طلبات القروض العقارية لتمويل القسائم الحكومية التي تم توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا وتشمل مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي.



وأكدت الخشتي استعداد البنك التام لاستقبال الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك تمهيدا لتقديم التمويل اللازم للمواطنين.



وذكرت أن الطلبات المقدمة للبنك لمدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي جاءت كالتالي:



تم توزيع 18519 في مدينة المطلاع (المرحلتان الأولى والثانية)، مضيفة أن عدد الطلبات المقدمة تبلغ 8939 طلبا بنسبة 48%. وفي جنوب منطقة عبدالله المبارك، تم توزيع 3260، بينما كان عدد الطلبات المقدمة 2.639 بنسبة 81%.



وأضافت أنه تم توزيع 1448 قرضا بخيطان الجنوبي وكان عدد الطلبات المقدمة 340 بنسبة 23.5%.



وذكرت الخشتي أن البنك قد عمل على نظام آلي للكشف على العقارات الخاصة بالمواطنين وتحويل الدفعات المستحقة لهم في حساباتهم البنكية من خلال IBAN الخاص بالمواطن.



وأكدت أن البنك يعمل على قدم وساق لتلبية كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) التي يعمل من خلالها البنك.