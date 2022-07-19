أدعو القادمين إلى بريطانيا للسفر عبر مطارات مجاورة لـ «لندن» بسبب إضراب عمال «هيثرو»



قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ان إعفاء مواطني الكويت من «الفيزا» لدخول بلادها واستبدالها بنظام «تصريح السفر الإلكتروني» المقرر العمل به العام المقبل يدل على الثقة الراسخة بين البلدين ويعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بينهما.



وأضافت السفيرة لويس في لقاء مع «كونا» امس الاثنين ان إصدار تصريح السفر عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص له سيستغرق عدة دقائق إضافة إلى أن صلاحية التصريح تمتد لسنتين ومتعددة الزيارات، مؤكدة رغبة بلادها في استقطاب أكبر عدد من السياح الكويتيين.



وحول إقبال الطلبة الكويتيين على الابتعاث وإكمال التعليم في بريطانيا، أشادت لويس بدور الملحق الثقافي الكويتي لدى بريطانيا والملحق الثقافي البريطاني لدى الكويت في تسهيل إجراءات الطلبة ونشر المعلومات المتعلقة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأوضحت ان عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين في بريطانيا بلغ 8400 طالب وطالبة خلال العام الدراسي (2021-2022)، مضيفة ان العلاقات الثقافية بين البلدين تعود الى فترة بعيدة جدا مرت فيها أجيال متعاقبة «ونتطلع الى استمرارها وتنميتها عبر الأجيال الحالية والقادمة».



وأكدت أن «تصريح السفر الإلكتروني» لن يطبق على الطلاب الذين يعتزمون الدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.



وحول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا التي انطلقت بتاريخ 22 يونيو الماضي في الرياض، قالت: «إنها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لبريطانيا إذ ستحقق الاتفاقية فوائد عديدة لجميع الأطراف».



وذكرت ان حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج «كبير جدا»، حيث يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني سنويا (نحو 35.5 مليار دولار أميركي) في مجال القطاع الخاص فقط إذ تعد دول الخليج سابع أكبر الدول المصدرة لبريطانيا فيما تعد بريطانيا ثالث أكبر الدول المصدرة لدول الخليج.



وأكدت ان الاتفاقية تساعد على تحقيق الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنها رؤية الكويت (كويت 2035) إضافة إلى تمكين العاملين في كل الدول الأطراف من التنقل بين البلدان واعتماد مؤهلاتهم العلمية بشكل مباشر.



وفيما يتعلق بمستجدات أزمة المطارات في بريطانيا وتأثيرها على السياح عموما والكويتيين خصوصا دعت السفيرة المواطنين الكويتيين القادمين الى بريطانيا إلى السفر عبر مطارات مجاورة للعاصمة لندن، حيث نتج عن إضراب عمال المطار في «هيثرو» تأخير وإلغاء عدة رحلات.



وكانت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل أعلنت الشهر الماضي إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأشيرة الفيزا لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023، حيث سيستبدل بنظام جديد يطلق عليه «تصريح السفر الإلكتروني».