أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن «قيادة الكويت حريصة على التواصل المستمر مع نظرائنا في الجزائر».



وقال الجلاوي في تصريح لـ «كونا» على هامش مباحثات ثنائية جمعته مع نظيره الجزائري عبدالرشيد طبي: «سنعمل على تكثيف الزيارات الثنائية مستقبلا بغرض تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية حتى يكون للكويت تواجد مستمر بالجزائر».



وأضاف أنه يحمل رسالة تحية من القيادة الكويتية إلى الأشقاء في الجزائر والهدف منها الرفع من مستوى التعاون بين البلدين وفق نظرة سياسية واقتصادية.



وأوضـــح أن «الزيـــارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الكويت كان لها أهمية كبرى في توسيع هذه العلاقات وحرص قيادة الكويت على أن نكون في تواصل مستمر مع نظرائنا بالجزائر».



وأشار الوزير الى أن جدول زيارته الى الجزائر يتضمن الاطلاع عن كثب على النظام القضائي الجزائري وما يحتويه من تقسيمات وأعمال قضائية خاصة ما يتعلق منها بمشاريع القوانين الأخيرة على غرار قانون الاستثمار، معتبرا أن «الجزائر دولة عريقة ولها جذور في الوطن العربي وفي المغرب العربي والكويت حريصة على أن يكون لها وجود بالجزائر».



وتابع الجلاوي قائلا: «كما سأقوم خلال تواجدي بالجزائر بزيارة العديد من المحاكم للاطلاع على تقسيماتها ومجلس الدولة ومجلس القضاء والمحكمة الدستورية»، معربا في الوقت نفسه عن تمنياته بأن يقوم وزير العدل الجزائري بزيارة مماثلة إلى الكويت.



ولفت إلى أن «البلدين حاليا في تنسيق كامل ومتناغم وهناك رؤى مشتركة خصوصا في المسائل المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والفساد».



من جهته، رحب وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي في تصريح مماثل لـ«كونا» وقال: إن «تواجده بيننا تأكيد لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر والكويت».



وأضاف طبي أن زيارة الجلاوي ستكون فرصة لاطلاعه على المنشآت القضائية الجزائرية «خاصة ما يتعلق منها بالهيئات المكلفة بالتكوين وأنظمة عصرنة العدالة».



وأفاد بأنه «ستكون لنا فرص كثيرة للوقوف على التجربة الجزائرية والحديث عن واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والكويت».



يذكر أن الوزير الجلاوي بدأ في وقت سابق زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 5 أيام بغرض تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.