محمد راتب



أكـــد وزيـــر الشؤون الاجتماعيــة والتنــــمية المجتمعية ووزير الإسكان مبارك العرو أن تكريم الطالبة جود المطيري الأولى على مستوى الكويت مبادرة طيبة من مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية لبنت المنطقة والكويت كلها، مشيرا إلى أنها حصلت على نسبة استثنائية لأول مرة في تاريخ الكويت وهي مثال يحتذى به للطلبة في السنوات المقبلة، واصفا إياها بجود الكويت، شاكرا مبادرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تكريمها.



جاء ذلك خلال حفل نظمته جمعية إشبيلية التعاونية لتكريم الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة جود المطيري التي حصدت المرتبة الاولى على الكويت بمكافأة قدرها 5000 دينار، وذلك بحضور رئيس جمعية إشبيلية التعاونية سعد المطيري وأعضاء مجلس الإدارة.



وقال سعد المطيري: انطلاقا من الدور الاجتماعي للجمعية التعاونية في دعم وتشجيع المتفوقين دراسيا وفي كافة المراحل فقد قرر مجلس الإدارة تكريم الطالبة جود المطيري بمكافأة التفوق المالية ومقدارها 5 آلاف دينار وهي اهل لها، ولا يفوتنا ان نشكر الوزير على اهتمامه وموافقته ومتابعته الشخصية لتكريم الطالبة وتشجيعه للجمعيات التعاونية لتقوم بواجبها الاجتماعي.



وبين ان الطالبة المتفوقة جود ابنة اشبيلية من ثانوية أم زياد الاشجعية حصدت العلامة التامة بالثانوية العامة الفرع العلمي، وهذا إنجاز وسابقة تاريخية لم يسبقها إليه أحد من الطلبة وهو مفخرة لها ولأهلها ولمدرستها، وقد أسعدتنا وأسعدت اهل الكويت كافة بهذا الإنجاز.



وتقدم بالتهنئة للمتفوقين في كافة المراحل الدراسية وتمت بموافقة الوزارة تكريم كافة الطلبة من ابناء المساهمين الذين حصلوا على معدل تجاوز الـ 90% وعددهم 1800 طالب وطالبة، وتدرجت المكافأة فبلغت للابتدائي 30 دينارا لكل طالب، والمتوسطة 50 دينارا، والثانوي 100 دينار، والثانوية العامة جهاز آيفون.