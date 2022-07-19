موافقة البعض على خوض الانتخابات وفق أجندة وطنية يتم الاتفاق عليها



رشيد الفعم



بدأت بعض التيارات والكتل السياسية بإجراء مشاورات للتنسيق حول الانتخابات البرلمانية المقبلة استعدادا لإعداد قائمة مرشحيها لخوض السباق البرلماني.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»، ان هناك اتصالات يقودها «عنصر فعال» في الساحة البرلمانية تجري الآن بين الكتل للاتفاق على تسمية المرشحين في الدوائر ترتكز على عدة أسس أبرزها الرصيد الشعبي السابق والتفاعل مع القضايا الوطنية والحياد في العمل السياسي، مشيرة إلى ان التركيز سيكون على مشاركة بعض النواب السابقين في الانتخابات المقبلة.



وأضافت المصادر أن إعادة تأهيل بعض الكوادر الوطنية التي كانت لها تجارب سياسية سابقة أمر في غاية الأهمية كونها تمتلك الخبرة اللازمة لممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الرصيد الشعبي الذي يؤهلها للنجاح وليس فقط إحراز مراكز متقدمة في الانتخابات المقبلة.



وشددت المصادر على ان المشاورات تجري حاليا لإيجاد حالة من التوازن بين الكتل السياسية الفاعلة على الساحة، خصوصا في عدد المرشحين الذين يمتلكون فرصا حقيقية للفوز لتوزيعهم على الدوائر، موضحة ان الاختيارات ستكون منصبة على المؤهلين من أبناء الدوائر المعنية ذاتها.



وقالت ان الأمر لايزال في طور التباحث منذ الإعلان عن قرار القيادة السياسية حل مجلس الأمة، حيث جرى الجلوس مع بعض العناصر الوطنية بمن فيهم أصحاب التجارب النيابية السابقة، مؤكدة قبول العديد منهم خوض الانتخابات وفقا لأجندة وطنية يتم الاتفاق عليها بين الكتل.



وشددت المصادر على أن بعض الإجراءات الحكومية أو التوجهات العليا الخاصة ببعض القضايا ربما تؤخر اتخاذ القرارات الخاصة بهذا التوجه لحين اتضاح الرؤية النهائية.