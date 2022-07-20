يعقوب العوضي



أطلقت رابطة الدوري الإسباني لاليغا لمحترفي كرة القدم (LaLiga) والمجموعة النمساوية لتطوير الأعمال (ABDG Sports) وهي مجموعة تنموية مقرها الكويت، النسخة الأولى من «معسكرات لاليغا الكويتية»، وهو برنامج مدته ستة أسابيع سيتمكن فيه اللاعبون الطموحون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما من الاستمتاع بمنهجية تدريب الليغا وبالتالي المضي خطوة نحو تأسيس بيئة حاضنة ومشجعة لتطوير كرة قدم عالية الأداء في الكويت.



فبعد الإعلان الرسمي عن توقيع مذكرة تعاون بين لاليغا والمجموعة النمساوية في 15 مارس الماضي، يمثل هذا البرنامج المرحلة الأولى في مشروع طويل الأجل بهدف إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم في الكويت. وسيقوم مدربا الليغا أدولفو فوينتيس مارتينيز وزيندي فرنانديز بيريز بقيادة الحصص التدريبية مع فريق من المدربين المحليين وذلك في مركز شباب اللجنة الأولمبية الكويتية بمدينة جابر الأحمد معسكرات الليغا. ولتحسين القدرات الجسدية والنفسية للاعبين بالإضافة إلى تعزيز مواهبهم الكروية، سيقوم البرنامج على مدار جلسات تدريبية داخلية وجلسات على أرض الملعب.



كما لعب ناصر لطفي، اللاعب الفرنسي المحترف السابق ومستشار أكاديمية لاليغا الكويتية، دورا أساسيا في تنظيم هذه النسخة الأولى من معسكرات لاليغا الكويت، والتي سيدعم فيها أيضا الفريق التدريبي من خلال مشاركة خبرته الكبيرة بعد 10 سنوات من العمل في كرة القدم الكويتية.



وخلال حفل الافتتاح الذي أقيم الأحد الماضي قبل بدء أولى جلسات التدريب، تسلم طلاب الأكاديمية الزي الرسمي بحضور أولياء الأمور. وقد أقيم الحفل تحت رعاية سفارة مملكة إسبانيا لدى الكويت واللجنة الأولمبية الكويتية، بحضور السفير الاسباني ميغيل مورو أغيلار الذي أكد أهمية إسبانيا في القطاع الرياضي وأهمية هذا المشروع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت وتحسين مجال كرة القدم في البلاد.