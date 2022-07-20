يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد في الـ 6:30 مساء اليوم مواجهة مهمة مع المنتخب الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة كأس آسيا السابعة عشرة للشباب التي تستضيفها البحرين. ويملك الأزرق في رصيده 3 نقاط متساويا مع كوريا الجنوبية التي ستواجه السعودية (نقطتان) اليوم، ويتعين على منتخبنا تفادي الهزيمة لضمان بطاقة الصعود والتأهل الى كأس العالم 2023.



ولا يملك المنتخب الإيراني في رصيده اي نقاط وحسابيا انتهت فرصه في الصعود. وقد قطع أزرقنا شوطا كبيرا نحو التأهل الى نهائيات كأس العالم ولكن لم تحسم البطاقة رسميا لذا فإن عليه تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام إيران.



وتنص لوائح البطولة التي تستمر حتى 24 الجاري على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي من البطولة بالإضافة الى تأهلهما مباشرة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في ألمانيا واليونان 2023.



وفي إطار متصل، أشاد أمين السر المساعد باتحاد اليد مدير عام المنتخبات الوطنية عبدالله الذياب بالمجهود الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني ايسيديرو، مؤكدا ان منتخبنا يبشر بوجود مواهب ممتازة، مشيرا الى ضرورة التقيد بتوجيهات الجهازين الإداري والفني لتحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وكان الأزرق قد حقق فوزا مهما على المنتخب السعودي أول من امس 30-26 في الجولة الثانية.