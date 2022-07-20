أطلق قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة المهرجان الرياضي الصيفي «صيفكم بارد» للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والذي يتضمن 12 لعبة رياضية لجميع الفئات العمرية على مدار شهرين.



من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة، أن المهرجان يهدف إلى الاهتمام بجميع شرائح المجتمع لجميع المراحل السنية من الجنسين ويشمل نشاط أكاديميات السباحة في أحواض السباحة (السالمية - السرة - المنصورية) ويتضمن أيضا تعليم ركوب الخيل بالإضافة إلى الرماية وكرة القدم وملاعب الصابون والميني قول وبطولة البولينغ المفتوحة وكرة القدم النسائية وكرة القدم الشاطئية والتزلج على الجليد. وأوضح الهدبة أن الهيئة سخرت كافة الإمكانيات لضمان إنجاح هذا البرنامج الرياضي السنوي بتوجيه ودعم من مدير عام الهيئة حمود فليطح.