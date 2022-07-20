نظم بنك برقان مؤخرا بطولته الأولى الخاصة بالموظفين للبولينغ في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية وبرنامج إشراك الموظفين. وتسلط البطولة الضوء على التزام البنك القوي بتعزيز ثقافة وبيئة عمل محفزة للموظفين من خلال الأنشطة والمبادرات المختلفة.



وقد أقيمت منافسات البولينغ في 2 الجاري من أجل تعزيز القيم الأساسية للثقافة المؤسسية للبنك وتحفيز الموظفين على التعاون والعمل الجماعي. وتتميز رياضة البولينغ بتعزيز حس التركيز في العمل والقدرة على التنظيم، كما تساعد على رفع معنويات الموظفين ودعم صحتهم الجسدية والنفسية. ومن أجل رفع مستوى التشويق والمنافسة في هذه البطولة الأولى، تمت دعوة عائلات الموظفين المشاركين إلى المباريات للمشاركة أو تشجيع المتنافسين. وفي ختام البطولة تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.



وعلقت مدير أول - وحدة الاتصالات الداخلية من قسم الموارد البشرية ريما الأصبحي، قائلة: «هذه البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها بنك برقان لموظفيه، لكن البنك نظم العديد من المبادرات لتمكين الموظفين وتشجيعهم على اختيار أسلوب حياة أكثر نشاطا بشكل مفيد لصحتهم. وتعكس هذه البطولة أيضا التزام بنك برقان الكبير بدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير الموظفين وتوفير بيئة عمل تعزز رفاههم نظرا لتأثيرها الكبير على زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية».



وبطولة البولينغ الأولى للموظفين هي جزء من المكون الداخلي المعني بالرياضة في برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك برقان، الذي يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي من شأنه تعزيز الثقافة الداخلية للبنك وترسيخ قيمه الأساسية. وينطلق البرنامج في جوهره من غايته لرفع مستوى مشاركة الموظفين عبر الاستفادة من أحدث الأنشطة التي تلاقي إقبالا كبيرا في المجتمع. وبما أن رياضة البولينغ تعد حاليا واحدة من الرياضات التي تلقى شعبية في الكويت، فقد دعمنا تنظيم هذه البطولة في إطار تشجيعنا المستمر لموظفينا على المشاركة في أحدث الأنشطة.



ويعتبر تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة النشط ركيزة أساسية في برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك برقان، وسيواصل التركيز عليها في جميع خططه المستقبلية بالنظر إلى الفوائد الكبيرة للرياضة على الصحة البدنية والنفسية. ويستمر البنك في الاستثمار بدعم مختلف عناصر برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تسعى إلى دفع تطوير المجتمع في العديد من المجالات.