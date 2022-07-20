عبدالعزيز جاسم



وصل فجر أمس محترفا القادسية المدافع البوركيني باتريك مالو والمهاجم العاجي مامادو سورو لينضما الى تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب الوطني ناصر الشطي.



وبدأت صفوف الأصفر تكتمل بصورة أفضل قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر له في القاهرة 27 يوليو الجاري، استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق 25 أغسطس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز. ويتدرب القادسية في الوقت الحالي على 3 فترات، فترة أولى على الشاطئ في وقت مبكر من الصباح قبل السادسة، والثانية في صالة الحديد خلال فترة الظهيرة، والثالثة على ملعب فاروق إبراهيم في الـ 7:30 مساء.



من جهة أخرى، أعلن نادي كاظمة رسميا عن تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني جاي ديمبلي والذي سبق أن مثل أندية الجهراء والفحيحيل، والكويت في الموسم الماضي، ويعتبر من المحترفين المميزين، وقد وصل ديمبيلي أمس وانضم الى بقية اللاعبين في التدريبات. ويتبقى للبرتقالي الإعلان عن الصفقة الأخيرة، حيث يعتبر ديمبلي رابع محترف بعد التجديد مع المدافعين السويدي الفلسطيني الأصل ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين عزي ولاعب الوسط الأردني أحمد عرسان، إلى ذلك من المقرر أن يواجه البرتقالي في معسكره في صربيا فريقي الظفرة الاماراتي وابها السعودي.