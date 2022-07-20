مبارك الخالدي



تتواصل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء بقيادة المدرب السلوفيني ساندي سيدينوفسكي ومساعديه، وتشهد الحصص التدريبية للفريق حضورا كبيرا من اللاعبين بمؤازرة وحضور رئيس مجلس الإدارة نواف جديد وأعضاء الجهاز الإداري سعيا لتحقيق نتائج جيدة قبل خوض منافسات الموسم المقبل.



وفي هذا الإطار تحدث رئيس النادي نواف جديد الى «الأنباء»، مشيدا بالتزام اللاعبين وخطة اتحاد الكرة لتغيير شكل بطولة الدوري والمسابقات الأخرى، مضيفا اننا على أعتاب موسم جديد، وأتمنى ان يكون الجميع على قدر المسؤولية، مؤكدا ان العمل لم يتوقف مع نهاية الموسم الماضي بل كانت خطة العمل متواصلة لضمان أعداد أفضل خلال الموسم المقبل وتحقيق نتائج جيدة.



وعن خطة اتحاد الكرة بتغيير شكل البطولات قال جديد انها خطوة مدروسة وممتازة والهدف منها زيادة عدد ساعات اللعب للاعبين أسوة بالدوريات الأخرى، وبعيدا عن طبيعة المنافسة فقد شهدنا مثل هذا النظام في موسم 90، حيث توج الجهراء ببطولة الدوري. وحول موقع فريقه من المنافسة قال جديد: منذ تسلمنا مهمة الفريق منذ 3 مواسم ونحن نعمل وفق خطة واضحة وتجاوزنا العديد من المشاكل ونجحنا مع المدرب د.محمد المشعان في العودة الى الدوري الممتاز، لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت قرر تطبيق دوري التصنيف ومع ذلك واجهنا كل الظروف بتكاتف الجميع وعدنا الى موقعنا في الدوري الممتاز. من جانبه، شكر الهداف علي مروى الذي تم التعاقد معه مؤخرا مجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري على الثقة به، وقال: ان كل مهاجم يسعى لتسجيل الأهداف وهذا دوري كمهاجم لكن الأهم هو تحقيق الفوز ومساعدة الفريق لإرضاء طموح مجلس الإدارة وجماهير النادي. من جانبه، ذكر المدرب السلوفيني ساندي سيدينوفسكي أن بداية التدريبات للموسم المقبل جاءت جيدة، وقال لـ «الأنباء»: «نواصل بناء الفريق، وننتظر وصول المحترفين في الأيام القليلة المقبلة، على أن تبدأ مرحلة التحضيرات النهائية للفريق في المعسكر التدريبي بالقاهرة، وسنخوض 6 مباريات ودية قبل بداية الدوري، ونأمل أن نكون حاضرين بشكل متميز في الدوري الممتاز، والأولوية لدينا في الموسم المقبل ستكون للبقاء في الدوري الممتاز، وبعدها سنواصل تطوير الفريق وصولا الى أفضل المستويات الفنية الممكنة».