واصل منتخبنا الوطني للدراجات المائية والمشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي وخلال وجوده في معسكره الخارجي بپولندا استعداداته المكثفة للجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - أوروبا - التي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بلدة أوسستروا ورسكي الپولندية وسط مشاركة عالمية واسعة، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار بقوة لحامل اللقب وبطل أبطال العالم محمد بوربيع للحفاظ على لقبه من خلال خوض منافسات الجولة ومن ثم الجولة الثانية - جولة قارة أميركا - التي ستقام في ولاية أريزونا الأميركية في مطلع أكتوبر المقبل وتختتم بالجولة الثالثة الآسيوية التي ستقام في باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند خلال ديسمبر المقبل، كما تتجه الأنظار أيضا إلى بقية زملائه في تحقيق المراكز الأولى في مختلف الفئات لتعزيز ترتيب المنتخب في المركز الأول عالميا للبطولة.



ويرأس وفد المنتخب عبدالله إبراهيم بوربيع ويضم عبدالوهاب العمر مديرا فنيا و15 لاعبا ولاعبا مساعدا هم: محمد الباز، عبدالله مندني، قاسم حسن، محمد بن يوسف، محمد الزيد، راشد الراشد، سالم المطوع،، فيصل بوربيع، يوسف البصيري، وليد العدساني، بيان الخلفان، فهد الريس، محمد مال الله، محمد بوربيع.