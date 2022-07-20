هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل تدريباته اليومية التي انطلقت السبت الماضي تحضيرا للموسم الكروي المقبل، بمعدل حضور يومي يصل إلى 22 لاعبا، وسيغادر الساحل إلى مدينة أزميت التركية 31 يوليو الجاري وحتى 13 أغسطس المقبل لإقامة معسكر تدريبي، على أن يلعب من 3 إلى 4 مباريات ودية، وستكون هناك «ودية» خامسة بعد عودة الفريق من معسكره مع احد الفرق المحلية، وقبل انطلاق الدوري الممتاز.



من جانبه، أشاد المدرب المساعد بدر العنزي بحضور والتزام اللاعبين بالتدريبات، وقال لـ «الأنباء»: «سعداء بالروح العالية للفريق كمجموعة واحدة، ونأمل المواصلة على ذات النسق، والوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الدوري».



وذكر أن الجهاز الإداري للساحل تعاقد مع 3 لاعبين محليين، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع مدافع جزائري، ومهاجم عماني سيلتحقان بالفريق في المعسكر التركي، فضلا عن تجديد التعاقد مع المحترفين جيوفاني، وليوناردو، فيما سيتم التعاقد مع محترف خامس خلال الفترة المقبلة.