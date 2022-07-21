عبدالعزيز جاسم



أعلن اتحاد كرة القدم عن موعد سحب قرعة مسابقات كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، حيث سيكون في السادسة من مساء الإثنين المقبل بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد. وستسحب قرعة كأس سمو الأمير بنظامها السابق، حيث سيكون بطل النسخة السابقة «كاظمة» على رأس المجموعة الأولى ولن يخوض الدور التمهيدي «باي»، على أن يكون الكويت على رأس المجموعة الثانية كونه بطل الدوري في الموسم الماضي لكنه سيخوض الدور التمهيدي، والأمر نفسه سيطبق في كأس سمو ولي العهد، حيث سيكون العربي بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأولى «باي»، فيما سيكون الكويت على رأس المجموعة الثانية.



أما في مسابقة الدوري الممتاز، فسيختلف النظام هذا الموسم، حيث ستلعب الفرق الـ 10 الدوري من قسمين ذهابا وإيابا، ثم ستقسم الفرق بعدها إلى مجموعتين، تضم الأولى الفرق الـ 6 أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، وتتنافس على لقب الدوري بنظام الذهاب والإياب، على أن يحمل كل فريق نقاطه معه، فيما ستتنافس الفرق الـ 4 الأخرى صاحبة المراكز من السابع حتى العاشر فيما بينها على تفادي الهبوط للدرجة الأولى، على أن يحمل كل فريق نقاطه معه التي تحصل عليها سابقا.



وفيما يخص دوري الدرجة الأولى، فسيلعب بنظامه السابق من 4 أقسام يصعد من خلاله البطل والوصيف إلى الدوري الممتاز.



إلى ذلك، اعتمد اتحاد كرة القدم وبشكل رسمي امس اللائحة التي تتضمن أحكام انتقال اللاعبين الهواة خلال الموسم الرياضي 2022 ـ 2023، وخاطب بها الأندية امس للالتزام بما فيها.



وتضمنت اللائحة بنودا منها:



1 ـ اللاعب الهاوي فوق 21 سنة والذي لا يملك عقد احتراف يقوم ناديه الأصلي (محليا) بتقديم عرض للاعب لتوقيع عقد احترافي بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين، على ألا يقل المبلغ عن الحد الادنى الوارد في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بأجل اقصاه 15 يوما من تاريخ صدور اللائحة مع الالتزام بإرسال نسخة الى إدارة الاحتراف بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وفق ما هو مقرر في المخاطبات والمراسلات.



2 ـ يتعين على اللاعب الرد على النادي في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إرسال العرض إليه ويعتبر عدم رده على النادي رفضا للعرض.



3 ـ بعدم إرسال عرض للاعب من قبل ناديه الأصلي (محليا) خلال مدة 15 يوما بعد صدور اللائحة يكون اللاعب حرا في الانتقال إلى أي ناد آخر.