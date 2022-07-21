عبدالعزيز جاسم



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك تدريبه الأول على ستاد عبدالله الخليفة أول من أمس بحضور 20 لاعبا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي بايشاو وذلك استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الأولى 28 أغسطس المقبل. وقال رئيس جهاز الكرة إبراهيم الرومي ان صفوف الفريق ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انضمام عدد من اللاعبين المحليين الذين يتواجدون في اجازة خاصة، إضافة إلى انضمام باقي المحترفين الذين وصل منهم المهاجم البرتغالي ميغيل أنجلو. وأضاف الرومي اننا تعاقدنا مع المهاجم الكولومبي خوسيه ريكاردو ولاعب الوسط الرواندي كيفن انجلو، كما تم تجديد التعاقد مع المدافع الإكوادوري جيري جبريل الذي سبق ان اعتذر بسبب ظروفه الخاصة لكنه عاد عن قراره وأبدى رغبته بمواصلة المشوار مع اليرموك، بالإضافة إلى انجلو، مشيرا إلى أن المدرب بايشاو يفاضل في الوقت الحالي بين مهاجمين اثنين للتوقيع مع احدهما خلال الأيام المقبلة، كما أن هناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين سيتم الاعلان عنهم فور التوقيع معهم.



وعن انتقال المهاجم عذبي شهاب إلى السالمية، أكد أن اليرموك لم يتفاوض مع السالمية بهذا الشأن ولا توجد موافقة من قبل النادي. وأشار الرومي إلى أن هناك محاولات لإقامة معسكر خارجي بناء على رغبة المدرب، لذلك سنتخذ القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة، إلى ذلك أعلن اليرموك أمس التعاقد مع اللاعب البرتغالي ميغيل اوليفيرا.