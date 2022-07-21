مبارك الخالدي



أعلن النادي العربي أمس عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره المقرر في تونس لمدة 21 يوما من 23 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، حيث ستغادر بعثة الفريق فجر السبت المقبل الى تونس.



وسيلعب «الأخضر» 6 مباريات ودية مع أي من الفرق المرشحة التالية والمتواجدة ضمن منطقة المعسكر طبرقة، وهي مولودية وهران والصفاقسي واتحاد المينستيري والملعب والنجم الساحلي، ومن الفرق المرشحة من السعودية القادسية أو الأهلي، كما ستكون الفرصة متاحة للعب أمام فرق جزائرية مثل اتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب بلوزداد، اذ يجرى الجهاز الاداري التنسيق مع تلك الفرق للترتيب بشأن مواعيد المباريات.



وفي جانب آخر، لا تزال إدارة النادي في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع احد المدربين لقيادة الفريق في المعسكر، كما سيتم الكشف من هناك عن هوية المحترف الخامس الذي لا يزال تحت الاختبار من قبل مجلس إدارة النادي والجهاز الفني.



وفي شأن متصل، تنتظر إدارة النادي وصول المحترف المغربي حمزة خابا الى مقر المعسكر للالتحاق ببعثة الفريق حسماً للجدل بشأن استمراره مع الأخضر، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية عن عزمه التخلي عن تعاقده مع العربي، الذي سيلجأ الى تطبيق بنود التعاقد معه.



جدير بالذكر أن اللاعب وقّع مع إدارة العربي لمدة موسمين.