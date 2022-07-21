يعقوب العوضي



تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب إلى نهائيات كأس العالم (ألمانيا ـ اليونان) رسميا بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 25-20 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب لكرة اليد والمقامة في البحرين. ورفع أزرق اليد رصيده إلى 5 نقاط متصدرا المجموعة الأولى بعد تعادله مع كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية بنتيجة 26-26 وفوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 30-26، كما تأهل إلى كأس العالم المنتخب السعودي بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 32-28 وحصوله على 4 نقاط احتل فيها وصافة الترتيب العام بينما احتلت كوريا المركز الثالث وايران الرابع والأخير.



بدأ منتخبنا الشوط الأول بقوة ونجح في حسمه بنتيجة 12-6 وواصل الأزرق أداءه القوي في الشوط الثاني، وتألق كل من مهدي الحداد وسيف العدواني وعبدالله الحربي، أحمد جويعد، فواز المشاري، عبدالله معرفي وسيد هاشم ورغم صحوة المنافس في منتصف الشوط الثاني إلا أن الأداء الدفاعي للأزرق كان سدا منيعا أمام هجماتهم، وحصد المشاري جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز نجح معه في تحييد خطورة دفاع الخصم الإيراني.



كما كان الجهاز الفني عند حسن الظن، حيث أجاد الإسباني إيسيديرو ومساعده الوطني وليد سالمين ومدرب حراس المرمى الإسباني ماركوس في قيادة الفريق خلال الدور التمهيدي، وتتبقى المهمة الأخرى من خلال المنافسة على لقب البطولة الآسيوية، حيث سيجمع الدور قبل نهائي منتخبنا مع المنتخب الياباني فيما سيلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني.