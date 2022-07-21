يعقوب العوضي



وصل منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة إلى مدينة الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها السعودية من اليوم حتى 30 الجاري. وباشر الأزرق تدريباته بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة. ويترأس الوفد خلف الهاجري ورافقه مدير المنتخب طلال جاسم والجهاز الفني بقيادة المدرب جاسم الطراروة ومساعده أسامة مدكور إلى جانب اللاعبين: عبدالوهاب المطيري، جاسم دشتي، حسن العامر، نواف الصانع، مشاري عبدالله، عبدالرحمن الهاشمي، حسين خليفة، فارس السراج، عمر حسن، عبدالعزيز سالم، سعد عبدالرزاق، علي سمير، سعد العنزي وعلي سمير. من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا جاءت في توقيت مناسب لإعداد الفريق للبطولة الآسيوية التي ستقام في البحرين أغسطس المقبل، مشيرا إلى ان الجهازين الإداري والفني يقومان بدورهما في تجهيز الأزرق للمنافسات الدولية المختلفة، كما أن اللاعبين أظهروا انضباطا في التدريبات اليومية. وحول انسحاب الأزرق من بطولة التحدي الآسيوية قال: «لدينا العديد من المشاركات على مستوى المراحل السنية خاصة في أغسطس المقبل، متمثلة في بطولتي آسيا للشباب والناشئين وعلينا التركيز على وضع حجر أساس منتخبنا الوطني الأول عبر توجيه الجهود لمنتخبات نواة المستقبل.