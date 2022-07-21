هادي العنزي



يسعى منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب إلى الظفر بالمركز الثالث عند مواجهة نظيره القطري في الـ 4:00 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات البطولة العربية الـ 19 لكرة السلة للشباب، والتي تختتم في العاصمة المصرية القاهرة اليوم بمواجهة نارية بين منتخبي مصر (المضيف) ونظيره الجزائري في الـ 6:00 مساء.



وأقيمت البطولة بدوري من دور واحد للمنتخبات الستة، حيث يلعب الأول والثاني في المباراة النهائية، فيما يلعب ثالث ورابع الترتيب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وجاء «شباب السلة» في المركز الرابع بعد تغلبه على الإمارات أول من أمس 70-65 في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، فيما تفوق المنتخب المصري على قطر 88-44 نقطة، وفاز منتخب الجزائر على السعودية 69-29.



‏وحل المنتخب الجزائري في المركز الأول برصيد 10 نقاط، تلاه منتخب مصر 8 نقاط، وقطر 6 نقاط، ثم الكويت 4 نقاط، والسعودية نقطتين وأخيرا الإمارات دون رصيد من النقاط.



‏وكان الأزرق التقى المنتخب القطري في الجولة الثانية وخسر أمامه 72-83، ويسعى اليوم بقيادة مدربه البحريني سلمان رمضان إلى تقديم عرض قوي وتحقيق المركز الثالث.