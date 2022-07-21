هادي العنزي



تفتتح في السادسة من مساء اليوم بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال على صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة بضاحية صباح السالم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي عمر نزاروفيتش كريملف، ورئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشنهافاغيرا، ورئيس الاتحاد العربي يوسف الكاظم، وقيادات رياضية من اللجنة الأولمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة، وعدد من رؤساء الأندية، والاتحادات المحلية، وأعضاء السلك الديبلوماسي.



ويشارك في البطولة التي تستمر منافساتها حتى 26 يوليو الجاري أفضل 100 ملاكم من 20 دولة، يتنافسون في 7 أوزان مختلفة (بحسب النظام الأولمبي)، وستقوم القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون الكويت بنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، وكذلك جميع النزالات التي تبدأ في الخامسة مساء طوال أيام البطولة.



وقد أقيم مساء أمس المؤتمر الفني للبطولة بحضور مدربي جميع المنتخبات المشاركة، وتبعه إجراء القرعة التي تمت الكترونيا لجميع الأوزان السبعة.



ويشارك في البطولة ملاكمو دول السعودية، وفلسطين، وقطر، وألمانيا، والصين، وبلغاريا، والبحرين، والعراق، وسوريا، وهونغ كونغ، وإيران، وأوكرانيا، وتايلند، واليمن، وأوزبكستان، وغينيا بيساو، وغانا، والإمارات، وكازاخستان، والمغرب.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي، أن اللجنة المنظمة أنهت بنجاح كافة الإجراءات المتعلقة بالبطولة، ويسعدنا استضافة أفضل الملاكمين الهواة لقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، في بطولة هي الأولى من نوعها عالميا، وبإشراف ودعم الاتحادين الدولي والآسيوي.



وذكر أن منتخب الكويت تحضر جيدا للمنافسات من خلال معسكر خارجي استمر عشرة أيام في جورجيا، تبعه معسكر داخلي حتى بداية البطولة بإشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التونسي فتحي الميساوي، والمدربين الوطنيين محمد الحمراني، ومنصور العجمي، وعبدالله العنزي.