هادي العنزي



بصفوف شبه مكتملة، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تدريباته اليومية بمعدل حضور يومي يصل إلى 22 لاعبا، بقيادة مدربه الدولي السابق فراس الخطيب، على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة في العديلية.



وقد انضم الدولي السوري عبدالله الشامي إلى تدريبات «الأشاوس» ليكون أول المحترفين العائدين للتدريبات، على أن ينضم بقية زملائه في الأيام القليلة المقبلة، ويستعد الأحمر للمغادرة إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين في مدينة أنطاليا، ومن المقرر أن يخوض 4 مباريات ودية قبل مشاركته بالدوري الممتاز الذي يبدأ 25 أغسطس المقبل. من جانبه، أكد فراس الخطيب لـ «الأنباء» أن مهمة تدريب الفحيحيل تحد جديد ومهم في مسيرته الرياضية، وقال: أسعى لإثبات قدراتي كمدرب شاب مع الفريق، وتحقيق الأهداف المرصودة من قبل مجلس الإدارة للموسم الحالي، وتقديم مستويات فنية متميزة في الدوري، وان نكون منافسين حقيقيين في كأسي الأمير وولي العهد، لافتا إلى أن الفحيحيل يضم العديد من العناصر التي تستحق الانضمام للمنتخب الأول. وأشاد الخطيب بالتزام اللاعبين بالتدريبات، مضيفا: لدينا خطة إعداد متكاملة بدءا من اليوم الأول حتى انطلاق الدوري، وسيتم التركيز على رفع الجانبين البدني والفني خلال الفترة المقبلة، خاصة في المعسكر التركي.