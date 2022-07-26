تمكن يوفنتوس الإيطالي في إبرام عدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معززا صفوفه بعناصر مؤثرة سوف تمنحه دفعة كبيرة خلال الموسم المقبل.



وبعد موسم مخيب لفريق «السيدة العجوز»، قام مجلس إدارة اليوفي بتعزيز الصفوف، ومنح المدرب ماسيمليانو أليغري، فرصة تقوية الفريق من أجل المنافسة على الألقاب.



وكان الموسم الماضي بمنزلة الكابوس ليوفنتوس، بعدما فشل في الخروج ظافرا بأي بطولة، وخسر في كل المسابقات التي نافس فيها، حيث خسر لقب كأس السوبر الإيطالي بعد الهزيمة 1-2 في يناير أمام الانتر، وتبعه بوداع من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، على يد فياريال، بعد التعادل 1-1 ذهابا في إسبانيا، وخسارة مخيبة إيابا على أرضه وبين جماهيره 3-0، كما فشل في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وأنهى البطولة في المركز الرابع، بالإضافة إلى خسارته كأس إيطاليا في مايو الماضي أمام إنتر ميلان، في لقاء تفوق فيه «النيراتزوري» بنتيجة 4-2.



وبعد موسم محبط للغاية، قامت إدارة يوفنتوس بتعزيز صفوف الفريق بعناصر جيدة، يتوقع لها أن تقود «السيدة العجوز» للمنافسة على الألقاب، ويعد أنخيل دي ماريا، تعزيز رائع لفريق المدرب أليغري، ويتمتع دي ماريا بقدرات هائلة في الخط الهجومي، فهو قادر على المراوغة والمرور من الخصم بسهولة، في ظل امتلاكه قدم يسرى رائعة.



وإلى جانب دي ماريا، فإن عودة بول بوغبا نجم مان يونايتد السابق، ستؤثر بشكل كبير على خط وسط «اليوفي»، لكن ذلك يتوقف على مدى قدرة بوغبا على العودة إلى مستوياته الرائعة، كما ستكون صفقة البرازيلي جليسون بريمر مدافع تورينو، من الصفقات المميزة، والتي من المتوقع أن تظهر بشكل رائع مع اليوفي.



ورغم أن سوق الانتقالات الصيفية لم يغلق أبوابه بعد، إلا أن صفقات «اليوفي» تعد بموسم رائع، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.