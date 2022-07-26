كشف تقرير صحافي إسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها ان مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز يريد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة «سبورت» الكاتالونية، فإن تشافي طلب من الرئيس خوان لابورتا والإدارة الفنية العمل على ضم ميسي مجانا في الصيف المقبل.



وذكر المصدر أن تشافي يري أن ميسي مفتاح إعادة النادي الى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن إدارة النادي سوف تدرس عودة ميسي بشكل جدي.



وكان ميسي قد انتقل الى باريس سان جرمان الصيف الماضي مجانا بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ويملك عقدا مع النادي الباريسي حتى صيف 2023.



جاء ذلك، بعد تصريح رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بأن قصة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البارسا لم تنتهي، لتصبح عودة ميسي القضية الأهم في الصحافة الكاتالونية.



واشارت صحيفة «سبورت» أمس، إلى أن لابورتا سيفعل كل شيء من أجل أن يعود ميسي من جديد للعب مع برشلونة في صيف 2023، وبالتالي فإن مسألة رؤية ميسي من جديد يحمل قميص «البلاوغرانا»، ويقود برشلونة من جديد للنجاحات، أمر ليس مستبعدا.