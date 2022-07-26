فاز المتسابق عبدالله الفاضل بكأس المركز الثالث في فئة كبار المحترفين (pro stock) في بطولة اوروبا للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في پولندا.



وأعرب الفاضل عن سعادته بهذا الإنجاز ورفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي والذي يشارك فيه أكثر من 180 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات في كل الفئات.



وقال ان البطولة انطلقت 19 الجاري، وهي جزء من لقب التاج الثلاثي وهو لقب جديد استحدث قبل ثلاث سنوات لتشجيع المتسابقين في المشاركة ضمن منافسات بطولة اوروبا وكأس ملك تايلند وبطولة العالم السنوية في الولايات المتحدة الاميركية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة (IJSBA).



وبين أنه كان قاب قوسين من تحقيق المركز الثاني الا ان العطل الفني الذي اصاب دراجته في منتصف المرحلة الرابعة والأخيرة أدى الى شبه توقف دراجته لاسيما أن عدد المتسابقين في فئته بلغ 18 متسابقا.