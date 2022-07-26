أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم أمس السماح للاعب خط وسطه الفرنسي نوردي موكيلي بالغياب عن تدريبات الفريق اليوم، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأوضح لايبزغ الفائز بلقب كاس ألمانيا أنه سمح بغياب اللاعب عن التدريبات لإجراء المحادثات بشأن مستقبله.



وتوصل نادي لايبزيغ، الذي يلعب له موكيلي (23 عاما) منذ عام 2018، إلى اتفاق مع باريس سان جرمان بشأن انتقال اللاعب.



ويستهل لايبزيغ مشواره في الموسم يوم السبت المقبل عندما يستضيف بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في مباراة كأس السوبر الألماني.