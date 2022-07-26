حصدت الجامايكية «السهم» شيلي-آن فرايزر-برايس، حطمت 3 أرقام قياسية عالمية، ذهبية خامسة نادرة، وفرض الواثبان القطري معتز برشم والفنزويلية يوليمار روخاس نفسيهما بلقب ثالث تواليا، في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الأحد في مدينة يوجين الأميركية.

وترك كل السويدي أرمان دوبلانتيس والأميركية سيدني ماكلافلين بصمة خالدة، بتحطيم الأول الرقم العالمي بالوثب بالزانة وتسجيل الثانية رقما خارقا في سباق 400م حواجز، فيما أحرزت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون ذهبيتين، في النسخة الأولى من البطولة تقام في الولايات المتحدة الأميركية على ملعب «هايوارد فيلد» في يوجين الواقعة في ولاية أوريغون.

وغردت الولايات المتحدة خارج السرب في النسخة الأولى على أرضها وتصدرت برصيد 33 ميدالية بينها 13 ذهبية و9 فضيات و11 برونزية، علما أنها البلد الوحيد الذي تخطى حاجز العشر ذهبيات في البطولة، وكانت مطاردتها المباشرة إثيوبيا بـ 10 ميداليات بينها 4 ذهبيات ومثلها فضية وبرونزيتين.



وضرب دوبلانتيس (22 عاما) بقوة في اليوم الختامي برقم قياسي عالمي بلغ 6.21م.



وهو الرقم القياسي العالمي الخامس لدوبلانتيس في المسابقة والثالث هذا العام.



فيما كانت المرة الرابعة تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.



وعلى غرار دوبلانتيس، نجحت ماكلافلين في إحراز اللقب الذي ينقص خزائنها والثأر من مواطنتها محمد التي حرمتها من اللقب العالمي في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019.

ودخل القطري معتز برشم تاريخ مسابقة الوثب العالي من الباب الكبير عندما أصبح أول رياضي يحتفظ بلقبها 3 مرات متتالية.



وأحرزت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس لقب بطلة العالم لسباق 100م للمرة الخامسة في مسيرتها الزاخرة.