أعلن المهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تيل عن صفوف فريق رين الفرنسي لكرة القدم، وذلك وسط توقعات تشير إلى إمكانية انضمامه إلى بايرن ميونيخ الألماني.



وشارك تيل (17 عاما) في عشر مباريات رسمية فقط مع الفريق الأول بنادي رين، وكانت جميع تلك المشاركات من مقعد البدلاء، لكن اللاعب استعرض إمكانيات هائلة أهلته ليكون هدفا ذي أولوية لدى بايرن ميونيخ.



وربما أصبح لاعب المنتخب الفرنسي (تحت 18 عاما)، قريبا من الانضمام للفريق البافاري بعد أن أعلن رحيله عن صفوف رين.



وقال تيل عبر تطبيق «إنستغرام»: «أردت أن أكتب لكم هذا المساء للإعلان عن رحيلي عن نادي رين»، مضيفا: كان فخرا هائلا وشرفا حقيقيا بالنسبة لي أن أرتدي هذا القميص منذ أن كان عمري 12 عاما.



وذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، أن رين وبايرن ميونيخ اتفقا على بنود صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو لانتقال تيل الذي لعب دورا في تتويج فرنسا بلقب البطولة الأوروبية لمنتخبات تحت 17 عاما في يونيو الماضي.