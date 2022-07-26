أفادت «صحيفة بارسا يونيفرسال» الإسبانية، بأن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة طلب شخصيا من الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ تخفيض أجره بمقدار النصف لأنه يريد اللاعب في فريقه، ويقال إن دي يونغ «هدف مان يونايتد»منفتح الآن على الفكرة.



وأوضحت الصحيفة أن تشافي التقى فرينكي هذا الأسبوع في اجتماع خاص، حيث ناقشا مستقبل الهولندي مع ناديه الإسباني بينما أكد تشافي أيضا أنه يعتمد عليه ويعتبره عضوا مهما في الفريق.



كما أخبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، أنه لايزال بإمكانه التطور واللعب في مناطق أخرى خارج خط الوسط، وأن هدفه هو منحه أهمية أكبر في تلك الأدوار، لمحاولة الحصول على أفضل النتائج منه.



وذكرت المصادر أن كلا من المدرب واللاعب خرجا من اللقاء راضين وسعيدين، مع دلائل تشير إلى نتيجة إيجابية لكليهما.



في حين كانت هناك شائعات قوية للغاية بشأن اتفاق يونايتد وبرشلونة بالفعل على شروط التوقيع مع لاعب خط الوسط، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس خوان لابورتا رفضوها بشدة باعتبارها غير صحيحة.



وكان النادي الإنجليزي يتطلع إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط ليكون التوقيع هذا الصيف تحت قيادة مدرب أياكس السابق إريك تن هاج، خاصة أنه ينظر إلى دي يونج إلى حد كبير منذ اليوم الأول من توليه مهمة التدريب.



وإذا كانت الشائعات حول قيام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بتخفيض الأجور صحيحة، فإن هذا سيفتح جزءا كبيرا من فاتورة الأجور لبلوجرانا حيث يتطلعون إلى تعزيز الفريق بشكل أكبر للموسم المقبل.



وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن الفريق الكتالوني قد توصل إلى اتفاق مع مان يونايتد بشأن انتقال دي يونغ مقابل رسوم نقل قدرها 65 مليون يورو، يزعم أيضا أنه سيتم دفع الرسوم الأولية على أقساط وليس دفعة واحدة.



وأشارت التقارير أيضا إلى أن لاعب خط الوسط أكد مرارا أنه يرغب في البقاء في برشلونة حيث خاض 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 أخرى.