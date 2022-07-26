فرض ملاكمو أوزبكستان حضورهم الكبير في نهائي بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة التي اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس على حلبة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، وذلك بتأهل خمسة ملاكمين إلى النزالات السبعة النهائية في مختلف الأوزان، فيما جاء ملاكمو تايلند في المرتبة الثانية بتأهل ثلاثة إلى النزالات النهائية.



وحضر حفل ختام البطولة التي انطلق 20 يوليو الجاري بمشاركة 100 ملاكم من 20 دولة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشنها فاغيرا ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي وعدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة ورؤساء الوفود المشاركة.



وشهدت الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي صراعا فنيا رفيعا بين ملاكمي إيران وأوزبكستان، في ثلاثة أوزان (51 كغم، و80 كغم، وفوق الثقيل +92)، انتهت جميعها لمصلحة الملاكمين الأوزبك، فيما تأهل ملاكمان فقط من إيران للمواجهات النهائية (وزن 51 كغم، و63كغم).



وحظيت مواجهة الملاكمان المغربي حمزة البربري، والأوزبكي جافلونبيك يولدوشيف (وزن 71 كغم)، بمتابعة واهتمام كبيرين، من قبل الجماهير التي ملأت جنبات الصالة، بعدما قدم الملاكمان مستويات عالمية في رياضة الفن النبيل، واستمرت المواجهة متكافئة ومثيرة بين الملاكمين حتى قرع جرس الجولة الثالثة والأخيرة، وحسم النزال بالنقاط، وبفارق ضئيل لمصلحة يولدوشيف.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشنها فاغيرا بالاتحاد الكويتي للملاكمة، وقال: حققت البطولة نجاحا مذهلا، وأكد أن الاتحاد الآسيوي للملاكمة سيكون في مقدمة الداعمين للكويت حال تقدمها لاستضافة أي بطولة إقليمية، أو قارية، أو دولية في المستقبل.