عبدالعزيز الفضلي



اختتمت أمس الثلاثاء اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021/ 2022 في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني.

وفي هذا السياق ، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان النتائج الأولية للاختبارات مطمئنة، مشيرة الى انه من خلال التصحيح اتضح ان هناك عددا كبيرا من الطلبة كانت اجاباتهم جيدة وتبشر بالخير، مضيفة ان سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة الرأسية والافقية ورصد الدرجات، متوقعة ان الوزارة سترفع النتائج على موقعها الالكتروني مساء اليوم الاربعاء.



وأوضحت المصادر ان فتح باب التظلمات للطلبة بعد اعلان النتائج «أونلاين»، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الاختبارات لتوفير الأجواء والمناخ المناسب للطلبة.