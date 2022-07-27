ثامر السليم



دشنت رابطة التخصصات الطبية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مؤتمرها الأول تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد تحت عنوان «المؤتمر الطبي الأول للتخصصات الطبية في المملكة المتحدة» لإرشاد الطلبة لاختيار تخصصاتهم الطبية المناسبة.



وشارك في المؤتمر الذي اقيم اول من أمس في المكتبة الوطنية، عشرة شخصيات طبية متنوعة تمثل اغلب التخصصات الطبية في وزارة الصحة.



وقال ممثل وزير الصحة د.خالد السعيد، مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي، هذه لحظة فارقة لأن هذا العام هناك ما يقارب 1300 طالب كويتي تم قبولهم للدراسة في المملكة المتحدة، يتوزعون بين التخصصات المختلفة، وهؤلاء هم سفراء للكويت، في مهمة اثبات ان معدن الطالب الكويتي مختلف وانه قادر على قبول التحدي ويعود بكل ما يسر أهله ومجتمعه ووطنه بشهادة معترف بها.



وأضاف: كل المشاريع في وزارة الصحة تظل قاصرة ما لم يكن هناك العنصر البشري، والعنصر البشري اليوم في ظل التوسعات بآلاف الأسرة المتوزعة على كل مناطق الكويت الصحية نحتاج كوادر مؤهلة نستطيع من خلالها أن نعيش التنافس الحاصل في استقطاب الكوادر الطبية على مستوى الخليج والعالم.



ولفت الشطي إلى أننا لاحظنا في ايام انتشار فيروس كورونا عندما تم استقطاب كل الكوادر المؤهلة في اوروبا واميركا على قدم وساق، مؤكدا على أن وصيتنا للشباب أن يضعوا الكويت بين اعينهم وان يجتهدوا ويتنافسوا في التحصيل العلمي ويتمتعوا بفرصة لا تتوافر لغيرهم، فالكويت تستاهل وطلبتنا قادرون على ان يصنعوا فرقا في جودة حياة البشر وجودة صحة المجتمع من خلال اغتنام كل فرصة.



وتابع بعد التعليم الجامعي تكون بداية الرحلة من خلال الكثير من البرامج التدريبية التخصصية التي نريد ان نفخر بهم بعد ان يعودوا علينا بما يشرف ويجعلنا نزداد فخرا فيهم جميعا.



وأشار الشطي إلى ان الشكر مستحق للشباب في الاتحاد الوطني فرع طلبة المملكة المتحدة وبالقياس على تجربتنا الخاصة هؤلاء هم الذين سيمهدون الطريق من خلال توفير المعلومة والتواصل الايجابي وتوفير بيئة لحياة اجتماعية وداعمة للتحصيل طلابي مهني يسهل عليهم ويمنحهم الفرص للتحصيل الدراسي.



بدوره، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة عبدالعزيز الشمري، باسم رابطة التخصصات الطبية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، يسعدنا ان نعلن عن انطلاق المؤتمر الوطني الاول للتخصصات الطبية برعاية كريمة من معالي وزير الصحة د.خالد السعيد.



وأضاف: نهدف من خلال هذا المؤتمر الى حث وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام على الالتحاق بالتخصصات الطبية في جامعات وكليات المملكة المتحدة وكذلك دعم ومساندة الطلاب المنتسبين لمختلف الجامعات في المملكة المتحدة.



ولفت الشمري إلى ان اتخاذ خطوة الدراسة في التخصصات الطبية في المملكة المتحدة وبعيدا عن ارض الوطن يعتبر قرارا شجاعا لصقل خبراتكم وسعيكم الدؤوب للتعلم في أعرق الجامعات في العالم، والمملكة المتحدة تعتبر حاضنة للمؤسسات الاكاديمية وتحتل المراتب الاولى في تصنيف مؤسسات التعليم وتقدم أحدث الوسائل التعليمية على مستوى العالم.



ومن جهته، قال رئيس رابطة التخصصات الطبية في الاتحاد علي يوسف الفضلي: ندشن المؤتمر الطبي الاول للتخصصات الطبية التابع للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، والرابطة تهدف من خلال هذا المؤتمر الى تشجيع اخواننا الطلبة المستجدين للانخراط في هذه التخصصات الطبية رفيعة المستوى لتلبية مختلف احتياجات المجتمع الكويتي وتطلعات القطاع الصحي في البلاد.



وأضاف لتخريج طلبة متخصصين يحملون المعارف والمهارات العالية للارتقاء بمستواهم العلمي، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الرابطة لشؤون التخصصات الطبية في ظل الاقبال الكبير عليها في المملكة المتحدة، كما تهدف الرابطة من خلال المؤتمر الى حث الطلبة للدراسة في مختلف الجامعات للمشاركة بالفعاليات المختلفة التي تنظمها الرابطة.