أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا، أعربت فيه عن سعادتها بفوز الشيخ أحمد النواف بالثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وتكليفه برئاسة مجلس الوزراء.



وتمنت الرابطة في بيانها كل التوفيق والسداد لرئيس مجلس الوزراء للقيام بمهام منصبه، مشيرة إلى أن الثقة السامية والقبول والتأييد الشعبي الذي يحظى به النواف سيكون دافعا لنجاحه في محاربة كافة أوجه الفساد، والاهتمام بالمشاريع التنموية والبنية التحتية التي تحقق طموحات وآمال الشعب الكويتي، وسن القوانين التي تساهم في الارتقاء بالكويت إلى المكانة المرموقة التي تستحقها.



وختمت الرابطة بيانها بالتوجه إلى الله أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة ودار أمن وأمان تحت ظل قيادتها الحكيمة، وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.