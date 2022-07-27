تقدم رئيس لجنة البرامج والأنشطة ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوسف عبدالله التميمي بخالص التهاني والتبريكات لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وثقة سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وقال التميمي إن الجموع الطلابية في «التطبيقي» متفائلة بتولي الشيخ أحمد النواف رئاسة مجلس الوزراء وان الكويت بعهده الميمون، تحت ظل وقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، سائلا الله تعالى أن يوفق سموهما إلى ما فيه الخير والسداد للكويت وأهلها.