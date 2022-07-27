استضاف مركز التميز في التدريس (CTE) في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) ورشة عمل على مدى يومين بعنوان «الصدمات النفسية من منظور علم أصول التربية: التعليم المتمحور حول الطالب في بيئة دراسية مضطربة» والتي ألقتها مديرة مركز هيلاري بالون للتعليم والتعلم والأستاذة المشاركة في الممارسة والعلوم السياسية بجامعة نيويورك بأبوظبي د.نانسي جليسون، وذلك بحضور هيئة التدريس في الجامعة، وقد أشارت جليسون إلى أفضل الممارسات وطرق التدريس لضمان تجارب الطلاب المثلى في الفصول الدراسية.

وبحثت ورشة العمل الأولى التحديات التي نتجت عن الاضطرابات العالمية بما فيها كوفيد-19 والكوارث الطبيعية، وتوضح الجلسة كيفية تعزيز استحقاق الطالب للثقة من خلال التواصل لمساعدته على معالجة حالة الشك وعدم اليقين في مثل هذه الأوقات، وكيفية تصميم وتسهيل أنشطة الأقران لتنمية الدعم في الفصول الدراسية.



وركزت ورشة العمل الثانية على نشر المناقشات داخل الفصل لممارسة أهداف التعلم وإشراك الطلاب في المقرر، وتناولت طرق التدريس التي تركز على المهارات.