ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الأمانة العامة لجامعة الكويت، ان آخر موعد لتقديم طلبات الأصناف الخاصة بالتوريد للسنة المالية 2023-2024 لإدارة شؤون التخزين هو 30 ديسمبر المقبل، ولن يتم استلام أي نماذج طلبات أصناف بعده، داعية الى الالتزام بعدم تجزئة الأصناف المطلوبة بنماذج الطلبات خاصة المتشابهة منها بهدف تقليل القيمة التقديرية لكل طلب.



ولفتت المصادر الى الحرص على تنفيذ كل طلبات التوريد لمراكز عمل الجامعة بالمواعيد المحددة لها قبل انتهاء السنة المالية المقبلة، مؤكدة الالتزام باستيفاء الموافقات والتعليمات المطلوبة على نموذج طلب الأصناف من الإدارات المختصة بالجامعة قبل إرساله الى إدارة شؤون التخزين، مع الالتزام بتقديم نموذج طلب الأصناف الخاص بالمؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات قبل بدايتها بفترة لا تقل عن 4 أشهر.



وذكرت أنه يشترط عدم تجاوز مدة دراسة العطاءات، وتقديم التوصية بالترسية خلال الفترة المحددة بكتاب الدراسة المحول للجهة، مشيرة الى ان سيتم تفعيل الشراء الجماعي من أدلة وزارة المالية للسنة المالية 2023-2024 بعد صدورها وآخر موعد لتسلم نماذج طلبات الأصناف من أدلة الشراء الجماعي 30 سبتمبر2023.