يعقوب العوضي



نظم اتحاد كرة اليد حفل تكريم خاص لمنتخب الشباب مساء أول من أمس في مقره بمركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية، وقدم مكافآت مالية، وذلك بمناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا 17 للشباب التي اختتمت في البحرين قبل أسبوعين.



وأكد رئيس الاتحاد ناصر صالح بومرزوق أن كرة اليد الكويتية تزخر باللاعبين الكبار في عطائهم رغم صغر سنهم، مشيرا إلى ضرورة دعم اللاعبين والتركيز على دفع عجلة تقدمهم للأمام.



وأشاد أمين سر الاتحاد قايد العدواني بجهود الجميع، موجها الثناء والشكر لرئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين لمبادرته في تكريم المنتخب، كما شكر رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي لدعمه اللامحدود للأزرق. إلى ذلك، سيقوم اليوم رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي بتكريم المنتخب أيضا. هذا، ويباشر منتخب الناشئين تدريباته على صالة سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم على فترتين اليوم، تبدأ الأولى 11 صباحا والثانية 6 مساء استعدادا لمنافسات بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في البحرين منتصف أغسطس الجاري، ويقود الأزرق المدرب الإسباني ديغو ومساعده المدرب الوطني حسين حبيب.



من جانب آخر، تعاقدت إدارة نادي السالمية مع المدرب التونسي المنجي البناني لقيادة دفة الفريق الأول خلفا للمدرب الوطني يعقوب الموسوي. فيما وصل مدرب النصر محمد مسعودان إلى البلاد ليتسلم مهامه في قيادة الفريق الأول في العنابي رسميا خلفا للمدرب الجزائري صالح بوشكريو.